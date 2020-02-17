شاهدي لحظة مقتل الدي جي "أندريه إيفانوف"على شواطئ أستراليا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأخيرة للدي جي الروسي "أندريه إيفانوف" على شاطئ بوندي بأستراليا بعد أن قذفته الأمواج الشديدة في المحيط، وذلك أثناء تواجده مع زوجته وقبل أن يلقى حتفه مباشرة.

ويظهر في الفيديو الدي جي الروسي أندرية إيفانوف، 47 عاما وهو يقف مع زوجته يوليا 45 عاما على صخور هذا الشاطئ الشهير قبل أن تأخذه الأمواج لداخل المحيط، ونجت زوجته حيث تمكنت من السباحة والعودة للشاطئ وهي تصرخ أن زوجها تحت سطح المياه.

وكانت الأرصاد الجوية في أستراليا قد حذرت من خطر ركوب الأمواج على الساحل الشرقي لأستراليا بسبب الإعصار المداري "ياسي".

طلبت الزوجة المساعدة،، وبدأ رجال الإنقاذ البحث بطائرات الهليكوبتر في تمام الساعة 5.30 مساءً، وبعد البحث لمدة وصلت لـ30 دقيقة تمكنوا من العثور على جثة إيفانوف وسحبه للشاطئ في تمام الساعة السادسة، وقاموا بعمل الإسعافات اللازمة وإنعاش القلب، ولكن دون جدوى حيث كان قد فارق الحياة.

وأكدت سالي غروفز، المديرة المسؤولة عن إسعافات نيو ساوث ويلز أن رجال الطوارئ قد بذلوا كل ما يستطيعون فعله لإنقاذ حياته، ولكن لم يتمكنوا من ذلك.

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وقالت سيدة من الموجودين على الشاطئ، إنها رأت يوليا وهي تغطيها الدماء وتصرخ من أجل زوجها الذي يصارع الغرق والموت.

والجدير ذكره أن الزوجة قد عانت من كسر في أصابع القدم والعديد من الجروح.

وبعد أن انتشر خبر وفاته، حرص أصدقاؤه على تعريف العالم به، حيث قاموا بنشر تعازيهم على مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بإيفانوف، حيث وصفته صديقته وتُدعى أليكساندرا كالاس للصحيفة، بأنه كان أجمل وأطيب إنسان في العالم بأسره، وأنها تريد أن يعرف العالم من هو إيفانوف.

كما أعربت عن حزنها لوفاته بهذه الحادثة المفجعة، وقالت إنه هو ويوليا كانا زوجين محبّين ورائعين، وهو يعتبر أحد أساطير الموسيقى بسبب براعته.

ويحظى إيفانوف بالشهرة الواسعة في جميع أنحاء روسيا بداية من التسعينيات، حيث كان يظهر بانتظام على محطة راديو Maximum ولديه العديد من الألبومات الناجحة والعروض الثابتة في العديد من النوادي الليلية، وكان مشهورا باسم Triplex.