هاني شاكر يفتح النار على محمد رمضان

هاجم نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر، الفنان محمد رمضان، وقال إنه يضرب بكلام النقابة عرض الحائط ويخرج بملابس غير لائقة على المسرح في حفلاته.وأوضح شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أن رمضان أخذ من النقابة تصريحا واحدا وسيتم إعادة النظر فيه لأن ما يقدمه لا يرضيه هو والجمهور ولا يليق باسم مصر، وأشار شاكر إلى أن رمضان مضى على إقرار بالمحافظة على آداب وأخلاقيات المجتمع لكنه لم يفعل ذلك.

على الجانب الآخر، علق نقيب المهن الموسيقية، على قرار منع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا، وقال إن قرار منعهم من الغناء نهائي ولا رجعة فيه، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذي قيل في الحفلة العامة باستاد القاهرة. وأضاف: "مطربو المهرجانات لم يحصلوا على عضوية نقابة الموسيقيين"، لافتا إلى أن ما يقدم على المسرح لا يليق باسم مصر وقرار النقابة نابع من باب المحافظة على تراث مصر من القيم والأخلاقيات.

وأوضح: "دور النقابة هو تقييم الأصوات فقط ولن نعطي تصاريح مرة أخرى لأغاني المهرجانات"، لافتا إلى أنهم لا يقدمون غناء أو طربا بل يقدمون كلمات وأغاني مبتذلة. وأشار نقيب الموسيقيين، إلى أن الدولة تتجه للمحافظة على أخلاقيات المجتمع من خلال منع هذا الفن من الظهور، مضيفا:"الشعب المصري يستحق فنا أكبر من هذه الأغاني".

يذكر أن توضيح شاكر جاء بعد ساعات من الجدل الذي أثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش" وغيرها من المصطلحات المرفوضة.

وعلى إثر ذلك اتخذت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، اليوم الأحد، إجراء حاسما ضد مطربي المهرجانات الشعبية، ونبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية بعدم التعامل معهم. وجاء في بيان النقابة: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار". وصرح شاكر، في وقت سابق أن مجلس النقابة سوف يعيد النظر في كافة التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع، مؤكدا رفضه لما حدث مؤخرا من تجاوز بالألفاظ في حفل استاد القاهرة والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري.

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