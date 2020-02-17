أصالة تؤكد أنها تشعر بسعادة بالغة عندما تُغني في مصر

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت أصالة قائلة " سعاده مابعدا سعاده لمّا بغنّي بمصر "، ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستغرام وجاءت التعليقات كالاتى :تجننى - قمر - ملكة. يذكر أن أصالة أثارت الجدل حول علاقتها بطبيبها المعالج، بعد انفصالها عن طارق العريان، وبالرغم من أن الطبيب نفى وجود علاقة عاطفية بينه وبينها إلا أن الجمهور لم يصدقه.وانتشرت صور أصالة والطبيب المعالج عبر وسائل السوشيال ميديا، تحت عنوان "اصالة شكلها ارتبطت بالدكتور الخاص بتاعها.. دا انتي لو مطلعاه من الفريزر مكنش لحق يفك".

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