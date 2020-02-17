زين عوض تعايد جمهورها بأغنية من الزمن الجميل

""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة "زين عوض" أغنيتها الجديدة "أهل الهوى"، في استوديو الرسالة في القاهرة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.
وأبدت سعادتها بالعمل الذي يحمل مزيجاً من الطرب الأصيل، ويأخذ المستمع في رحلة إلى الزمن الجميل. مشيرةً إلى أن "العمل يحمل في طياته الكثير من المعاني، والأهم من ذلك أنه يذكرنا بزمن الفن الجميل، وأغنيات وردة وعبد الوهاب وبليغ حمدي، ولكن بأسلوب جديد".
ولفتت إلى أن العمل كُتِبَ خصيصا لصوتها، موضحة أن الملحن "مدين" أصرّ على أن يشرف على العمل بحيث يكون مصمماً لخامة صوتها. علماً أن الأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع زيزو فاروق، ناي محمد مصطفى، طبلة أحمد عيادي، وتريات حسن سعيد، مكس وماستر أحمد جودة.
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