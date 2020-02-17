اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك



""الخليج 365"" من بيروت: أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلاً حاشداً بعيد الحب على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، بمجموعة من أعمالها وسط تفاعل الحضور مع "حب حياتي" و"حالة حب"و "عايشالك"، وغيرها من الأعمال المليئة القديمة والجديدة باللبناني والمصري. يشار إلى أن القرية العالمية تُنظم حفلات موسيقية كل يوم جمعة عند الساعة 9 مساءً، يحييها نجوم عالميين من الشرق الأوسط وآسيا والعالم، وذلك في إطار التزامها بتقديم تجارب استثنائية لا تنسى للضيوف الذين يستمتعون بفعالياتها الترفيهية المتنوعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تتألق على المسرح الرئيسي للقرية العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.