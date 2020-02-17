شكرا لقرائتكم خبر عن "حبيبه أختها يا اخواتى بحبها".. روبى مع شقيقتها كوكى فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة روبى عن حبها لشقيقتها الفنانة كوكى وشاركت جمهورها بصورة جديدة تجمعها مع شقيقتها عبرحسابها على إنستجرام، و كتبت روبى :" حبيبة اختها يا اخواتى بحبها "، لترد عليها شقيقتها في تعليق قائلة:" بحبك مرفق التعليق بايموجى قلوب حمراء".



بوست روبى



روبى و شقيقتها

وحرصت النجمة روبي، على مشاركة جمهورها، بصور جديدة لها من احتفالها بعيد الحب، عبر حسابها الشخصي بموقع الصورانستجرام، منذ قليل، وكتبت "عيد حب سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم.

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وظهرت روبي في الصور التي نشرتها وهي ترتدي "باروكة" باللون الأحمر وبنطلون باللون الأحمر، وتجلس على كرسي، وسرعان ما حرص عدد كبير من متابعيها بتهنئتها بعيد الحب وكتب أحدهم " قلبي في صور أول مرة اشوف قلبي في صورة ".

وتشارك روبي حاليا فى فيلم "حلم سوسن" إلى جانب أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، والذى انطلق تصوير أول مشاهده الأسبوع الماضى فى مدينة الإنتاج الإعلامي ومقرر أن يستمر التصوير هناك حتى نهاية الأسبوع الجارى، قبل توقفه لفترة بسبب انشغال فهمى بتصوير مسلسله الرمضانى الجديد "تيمون وبومبا".

وكانت آخر أعمال روبى فيلم "حملة فرعون"، والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى، وشارك فى بطولته عمرو سعد، وحمدى الميرغنى، سوزان نجم الدين، والممثل العالمى مايك تايسون، وعدد كبيرمن ضيوف الشرف، من إخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان آخر مسلسل عرض لروبي مسلسل "أهو ده اللي صار" الذى تدور أحداثه خلال 100 عام، ويحكي عن تاريخ مصر من خلال قصة حب، وشارك فى بطولته سوسن بدر، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمود البزاوي، وأروى جودة، وعلي الطيب، ومحمد حاتم، وحازم إيهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.

وفاز مسلسل "أهو ده اللي صار"، بالجائزة الذهبية، كأحسن مسلسل عربي اجتماعي، من الدورة الـ20 من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون التي استضافتها بتونس.