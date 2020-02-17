شكرا لقرائتكم خبر عن "نيولوك مش حلو " جاستن بيبر يستجيب لنداء جماهيره ويحلق شاربه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب المغنى الكندي جاستن بيبر، لنداء الكثير من جمهوره بعد مطالبتهم له بحلق شاربه الذي كان قد ظهر به منذ فترة كـ"نيو لوك" جديد، وبث الكندي جاستن بيبر فيديو وهو يمسك ماكينة الحلاقة ثم يحلق شاربه أمام المرآه ويصور نفسه فى النهاية لارضاء جماهيره، واعترف النجم العالمي جاستن بيبر بأنه كان طائشا أثناء مواعدته للمغنية سيلينا غوميز، وأنه كان يتألم من علاقتهما عندما بدأ علاقته العاطفية مع عارضة الأزياء هايلي بالدوين.

وكان قد منح المغنى الكندى جاستن بيبر، فتاة من جمهوره تدعى جولى كوكر، مبلغ 100 ألف دولار لدعمها فى مجال الصحة العقلية، خلال جولة له فى استوديو "mtv" فى ميدان "تايمز سكوير" بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة المغنى كويفو.



جاستن بيبر بعد قص شاربه



جاستن بيبر يقص شاربه

ووفقا لوسائل إعلام عالمية، فاجأ بيبر، جولى كوكر، بهذا المبلغ، بعدما تعرف على جهودها فى القضاء على أمراض الصحة العقلية والانتحار، وتعمل جولى كوكر، رئيسة فرع جمعية ستوكتون فى أكتيف مايندز، وهى منظمة غير ربحية مكرسة لرفع مستوى الوعى بالصحة العقلية بين طلاب الجامعات.

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وسلم جاستن شخصيا شيكا بالمبلغ للمعجبة المحظوظة، التى تنتمى إلى مقاطعة مونموث بولاية نيو جيرسى، وتم التبرع بالشيك خلال تسجيل برنامج "Fresh Out Live" الذى بثته قناة إم تى.

وبحسب الوسائل الإعلامية، تخطط كوكر لاستخدام المبلغ من أجل حضور مدرسة الدراسات العليا بجامعة مونماوث فى نيوجيرسى، وإرجاع المبلغ المتبقى إلى منظمة تعنى بالعلاجات العقلية ودراسات الانتحار.

وقالت كوكر، 22 عاما، فى تصريحات صحفية: "أعمل الآن من أجل الصحة النفسية بسبب كفاحى الخاص فى مجال الصحة العقلية فى الماضى، ومن المهم بالنسبة لنا أن نتحدث عن الصحة النفسية؛ لأن أكثر من 50% منا يواجه تحدى الصحة العقلية فى حياتنا".