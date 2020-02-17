10 معلومات عن ناردين فرج بعد انسحابها من ذا فويس كيدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الإعلامية ناردين فرج بشكل مفاجئ أمام الجميع انسحابها من استكمال باقي حلقات برنامج ذا فويس كيدز المذاع على قناة "إم بي سي"، مؤكدة أنها لن تقدم آخر حلقتين بالبرنامج دون توضيح أي أسباب.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن الإعلامية ناردين فرج:

- ناردين فرج مقدمة برامج مصرية، ولدت في القاهرة وهى من مدينة الإسكندرية، ولها أصول لبنانية، درست إدارة الأعمال، ومتزوجة من رجل لبناني مصري ولديها ابنتان "مايا ودانا".

- بدأت عملها في مجال الإذاعة من خلال صديقها أحمد فهمي مدير إذاعة "نجوم إف إم" عام 2008، وأخبرته أن لديها رغبة في أن تصبح مذيعة راديو، وتم عمل اختبار صوتى لها، لتقرر المحطة عملها، في هذا التوقيت كان أحمد يونس يقدم برنامج عيش صباحك، إلا أنه كان قد قرر ترك الإذاعة، لتشارك في تقديم البرنامج الصباحى مع مروان قدري.

- شاركت في تجربة إنشاء إحدى إذاعات راديو النيل، حيث كانت المسئول الأكبر في إذاعة هيتس إف إم، وعملت كمراقب لبرامج الراديو، وعندما عرض عليها طارق أبو السعود مدير شبكة راديو النيل في عام 2010 أن تتولى مسئولية إدارة محطة إذاعة جديدة ستفتح وهى هيتس إف إم وافقت على الفور، وكان تحديا بالنسبة لها، فانتقلت من منصب مذيعة إلى مديرة، بدأت التحضيرات وهى من قامت باختيار المذيعين، ودربتهم على كيفية الحديث بالطريقة الحديثة للراديو، من 2010 إلى 2013، وكانت مسؤوليتها في تلك الفترة هي إحضار كافة متطلبات المذيعين، وتدريبهم، وإطلاق برامج جديدة، وإرشاد المذيعين حول كيفية التخطيط لبرامجهم اليومية، ومراقبة أداء المذيعين.

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- في عام 2008 انتقلت ناردين للعمل في محطة "أو تي في" المصرية، حيث قدمت برنامجا نسائيا، كان يستهدف جميع الجوانب التي تهم المرأة في مصر، وقدّمت برنامجاً آخر عن الأفلام وشباك التذاكر.

- شاركت ناردين في تقديم البرامج السياسية في عام 2012، خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وكانت تجري مقابلات مع المرشحين للانتخابات الرئاسية وكان كل واحد منهم يتحدث عن برنامجه السياسي.

- بدأ تعاونها مع قناة "إم بي سي"، حينما قدمت فقرة "أرابز جوت تالنت" أكسترا الموسمين الثالث والرابع . وفي عام 2015 بدأت بتقديم برنامج "إي تي" بالعربي على شاشة "ام بي سي 4 "، وفي سبتمبر 2017 اختيرت لتقديم مهرجان الجونة السينمائي بدورته الأولى.

- في 2 ديسمبر 2017 قدمت ناردين فرج برنامج المواهب ذا فويس كيدز 2، كما قدمت برنامج ذا فويس في موسمه الرابع برفقة الإعلامي السعودي بدر آل زيدان في 10 مارس 2018.

- قدمت ناردين فرج، في سبتمبر 2018، حفلة ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، كما قدمت خلال أيام المهرجان برنامجاً عبر الإنترنت مع مجلة فوغ العالمية، تقوم فكرته على استضافة الفنانين للحديث عن مشاركتهم في المهرجان.

- لم تقتصر مشاركات ناردين على العمل الاذاعي فقط، بل خاضت تجربة التمثيل من خلال مسلسلي "فوق مستوى الشبهات" عام 2016 و"الحساب يجمع" عام 2017.