تراند اليوم : فنانة شهيرة تنشر فيديو صادم من داخل ملهى ليلي



نشرت الفنانة التونسية الشهيرة أميمة بن حفيصة، مقطع فيديو صادم على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وانتشر بشكل واسع في تونس.

ويظهر المقطع الفيديو الذي تم تصويره داخل ملهى ليلي بضاحية "قمرت"، إذاعة أناشيد دينية وأدعية والرقص عليها من قبل الشباب والفتيات وسط حالة صخب.

واستغربت الفنانة من إذاعة هذه الأناشيد الدينية في مثل هذا المكان الذي يشرب فيه الخمور، وعلقت قائلة :« يحدث في تونس.. حضرة إسلامية في ملهى ليلي في ڨمرت.. ليس لهذه الدرجة».

كما تبعها عدد كبير من الفنانين والإعلاميين في تونس، في انتقاد ما حدث، مطالبين باحترام الشعائر الدينية وقدسيتها وعدم التهاون فيها، بينما اعتبر البعض أن القصد من تشغيل الأدعية والأناشيد الدينية وسط شاربي الخمر هو السخرية منها والاستهتار بالدين.

وطالب البعض بضرورة التحقيق في الأمر والقبض على صاحب الملهى الليلي لسماحه بتشغيل أغاني دينية والرقص عليها.