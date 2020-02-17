ميرنا وليد - بيروت - عادت الفنانة الأردنية ​زين عوض​ إلى الزمن الجميل في أغنيتها الجديدة التي أطلقتها قبل أيام، والتي تحمل عنوان "أهل الهوى" من كلمات ملاك عادل وتوزيع زيزو فاروق، ناي محمد مصطفى، طبلة أحمد عيادي، وتريات حسن سعيد، مكس وماستر أحمد جودة.

وأبدت عوض سعادتها بالعمل الذي يحمل مزيجا من الطرب الأصيل، ويأخذ المستمع في رحلة إلى الزمن الجميل، وقالت:"العمل يحمل في طياته الكثير من المعاني، والأهم من ذلك أنه يذكرنا بزمن الفن الجميل، وأغنيات وردة وعبد الوهاب وبليغ حمدي، ولكن بأسلوب جديد".

يذكر أن زين عوض تستقر حاليا في بلدها الأردن، بعد أن أمضت خمس سنوات في مدينة أبوظبي في دولة الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زين عوض تعود إلى الزمن الجميل في أغنيتها الجديدة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.