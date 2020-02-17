بلقيس تعود إلى "فبراير الكويت" وتسجل نجاحاً جديداً-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عادت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ لتشارك في حفلات " ​فبراير الكويت​ " لهذا العام، وذلك بعد غياب لـ3 سنوات، إذ سجلت نجاحاً جديداً مع الجمهور الكويتي وقدمت حفلاً غنائياً تنوعت به الأغنيات من بين مجموعة أهم أغنياتها، وأغنيات أخرى اختارتها وقدمتها من أغنيات عمالقة الفن الخليجي والعربي، مؤكدة تميزها في إختياراتها الناجحة أمام الجمهور الذي لم يتوقف عن التفاعل على مدار ساعة ونصف من الغناء المتواصل برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، وبحفل تشاركت به مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

ومن ناحية أخرى، تستعد بلقيس بلقيس للمشاركة في إحياء فعاليات الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل يوم 20 فبراير المقبل في "كوكا كولا أرينا" في سيتي ووك، والذي هو وبرعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وسيشهد هذا الحفل الإحتفاء بأبطال صناعة الأمل من خلال استعراض قصصهم الإنسانية المؤثرة والملهمة لتسليط الضوء على دورهم ومكانتهم كجنود الإنسانية المجهولين الذين كرسوا جهودهم ومواردهم لخدمة قضايا نبيلة ولمساعدة الفئات المحتاجة في المجتمعات العربية، حيث تشارك بلقيس في تقديم الأوبريت "صناع الأمل" الى جانب مجموعة كبيرة من النجوم في الوطن العربي، وستقوم بإحياء حفلاً غنائياً يشاركها به الفنانين نوال الكويتية ومحمد عساف والفنان الموسيقي العالمي ردوان RedOne.