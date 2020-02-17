تراند اليوم : فنانة عربية شهيرة تعلن اعتزالها “لخدمة الرب”

أعلنت الفنانة اللبنانية باسمة ، بشكل مفاجئ اعتزالها الغناء.

وقالت حسب موقع في الفن: “انا اعلن اعتزالي الفن احبائي لاخدم الرب من كل فكري وعقلي ونفسي وبحسب مشيئته آمين”.

يذكر أن باسمة بدات مشوارها في العام 1998 بإطلاق عدة أغاني منفردة “وشوشني حبيبي سمعني كلام” و”في قربك وبعدك حياتي عشانك” .إنطلاقتها الفعلية كانت مع الفنان والملحن اللبناني مروان خوري الذي بدأ يكتب الأغاني ويلحنها عندما أطلقت البومها الأول “ذوبني ذوب”.

وفي عام 1999 قامت باسمة بإنتاج عمل فني مع مروان خوري بعنوان “كاسك حبيبي” وحقق نجاحا كبيرا. بعد ذلك وقعت باسمة عقدا مع شركة روتانا استمرت باسمة بالعمل مع مروان خوري في البومها الثاني “عندي سؤال” وفي البومها الثالث “عيني يا مو”. وقد حقق كلا الألبومين نجاحا كبيرا.

بعد ذلك انجبت باسمة مما دعاها إلى الأختفاء عن الساحة الفنية لفترة.