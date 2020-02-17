هاني شاكر يفجر مفاجأة: شاكوش لم يلتحق بـ”الموسيقيين” وهناك إعادة تقييم

متابعة بتجــــــــرد: بعد الجدل الذي أثاره مطرب المهرجانات حسن شاكوش بسبب بعض العبارات الخادشة التي رددها في أغنياته أثناء إحيائه حفل عيد الحب، باستاد القاهرة، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة للفن المصري، أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، في بيان أصدره بعد الحفل، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء؛ ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضاً هناك شروط عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح، وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض علي رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.

وتابع أنه لا يقبل ما حدث مؤخراً من تجاوز بالألفاظ في حفل استاد القاهرة، ومن بين هؤلاء المطرب حسن شاكوش، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي، وتتعدي على الرواسخ الثابتة، للمجتمع المصري، مؤكداً أنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع، مؤكداً أن شاكوش لا يعتبر مقيداً بشكل رسمي في النقابة قبل أن يستوفي كافة شروط الحصول على العضوية.

وأوضحت النقابة أن البيان الصادر عن النقيب، يأتي في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية، ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة، بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار، وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.