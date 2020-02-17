أخيراً.. النيابة تحسم سبب وفاة هيثم أحمد زكي

متابعة بتجــــــــرد: أخيراً وبعد ما يقرب من مرور ثلاثة أشهر على وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، أصدرت نيابة الشيخ زايد قراراً بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان الراحل داخل شقته بأحد كومبوندات المدينة.

وتسلمت النيابة التقارير من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للراحل، وتقارير الأدلة الجنائية، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الوفاة طبيعية، فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية.

وكان قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقى بلاغاً بتاريخ 7 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من خطيبة هيثم أحمد عبد الرحمن زكي 34 سنة ممثل بأنه لا يتجاوب مع اتصالاتها الهاتفية أو الاستجابة للطرق على باب الشقة.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وعقب تقنين الإجراءات الجنائية والفحص تم كسر باب الشقة وتم العثور علي جثة الفنان الراحل.

وبمناظرة الجثة تبين أنه مسجى علي وجهه بمدخل حمام غرفة النوم، ولا توجد به إصابات ظاهرية وسلامة جميع منافذ الشقة، وعثر على كمية من المكملات الغذائية ومخلفات سجائر أعلى منضدة موجودة بصالة الشقة.

وبسؤال كل من مشرف أمن بالمنتجع وفردي أمن بالمنتجع، أكدوا أن المتوفى كان يعاني من حالة إعياء شديدة وقيء فجر اليوم السابق، نتيجة تناوله كمية زائدة من المكملات الغذائية، فاصطحبوه بسيارة إسعاف داخلية إلى صيدلية داخل المجمع السكني وتم عمل الإسعافات الأولية وعاد إلى شقته ولم يظهر مرة أخرى.