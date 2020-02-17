جينيفر لوبيز تظهر عضلات بطنها بصورة بالبيكيني

متابعة بتجـــــــــرد: مرة جديدة سرقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة لها. وقد نشرت جينيفر لوبيز صورة ظهرت فيها وهي واقفة وترتدي البيكيني، أظهرت رشاقتها وعضلات بطنها وجسدها. وأرفقت لوبيز صورة السيلفي بتعليق كتبت فيه: “إسترخاء وطاقة”.

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