وفاة لين كوهين: Sex and the City يخسر “ماغدا”

متابعة بتجـــــــــرد: وفات المنية الممثلة الأميركية لين كوهين عن عمر ناهز 86 عاماً في منزلها داخل مدينة نيويورك، بعد مسرة فنية حافلة بالمسلسلات والأعمال المسرحية السينمائية من أبرزها Sex and the City الذي قدّمت فيه شخصية مدبرة المنزل والمربية “ماغدا”.

ومن أهم الأفلام التي شاركت فيها لين كوهين: The Hunger Games: Catching Fire، وفيلم ross the Universe، ومن مسلسلاتها التلفزيونية: Law & Order و The Marvelous Mrs Maisel.

وقدّمت الراحلة على المسرح: Orpheus Descending وIvanov.