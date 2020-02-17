انتحار نجمة Love Island ومنشورها الأخير: ممنوع التعليق

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت عائلة الإعلامية البريطانية كارولين فلاك وفاة ابنتها امس (السبت) حيث عثر عليها ميتية في منزلها داخل العاصمة لندن.
وقال محامي عائلة المضيفة السابقة للنسخة البريطانية من برنامج المواعدة Love Island، إنها أقدمت على الإنتحار، علماً أن الراحلة كانت تنتظر محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها لاعب كرة المضرب لويس بورتون، ما أسفر عن تنحيها عن تقديم برنامجها.
وأضافت العائلة في بيان: “يمكننا أن نؤكد أن كارولين توفت اليوم في الـ 15 من شباط/فبراير، ونحن نطلب من الصحافة احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب”.
وكان لافتاً ان كارولين فلاك (40 عاماً) ابتعدت عن مواقع التواصل الإجتماعي منذ أشهر عدة بناء على نصائح من مقربين لها، لكنها نشرت في حسابها عبر موقع “إنستغرام” قبل انتحارها بيومين صورة لها مع كلبها مع إغلاقها خاصية التعليقات.
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