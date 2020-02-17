متابعة بتجــــــــــرد: صدم المؤلف المصري ​أيمن بهجت قمر الجمهور العربي بإعلانه اعتزال كتابة الأغاني، واختصار عمله على كتابة الأفلام والمسرحيات.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “بقالي فتره بفكر جديا في اللي هقوله انا قررت ان اغنية مهرجان هي اخر اغنيه انا هكتبها وهعتزل تأليف الاغاني”. وأضاف: “هنتج بس وهكتب افلام ومسرح بس انا بقالي ٢٨ سنه بكتب اغاني وطول الوقت في توتر.. عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده” .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري يعلن اعتزاله: “قررت ارتاح من السبق ده” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.