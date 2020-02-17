محمد رمضان ممنوع من الغناء بقرار "المهن الموسيقية"

شمل قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة هاني شاكر، الذي صدر بمنع مطربي المهرجانات من العمل، الممثل والمغني محمد رمضان.



وقال المتحدث باسم النقابة، طارق مرتضى، في تصريحات لصحف مصرية، إن النقابة لن تمنح محمد رمضان تصريحاً بالغناء مرة أخرى.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، أصدر الأحد قراراً بمنع جميع مطربي المهرجانات من الغناء داخل المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات.

وجاء نص القرار من نقابة المهن الموسيقية في صورة تنبيه موجه إلى جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع ما يطلق عليهم "مطربو المهرجانات".

وحذر القرار المخالفين من اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة.

ويأتي القرار، بعد أيام من حملة انتقادات واسعة لرمضان على مواقع التواصل بسبب أزمته مع الطيار المصري أشرف أبواليسر، الذي تعرض الأخير للإيقاف مدى الحياة بسببه.

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وتصدر هاشتاق (#قاطعوا_محمد_رمضان)، الأيام السابقة، مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تويتر وفيسبوك، وعلّق محمد رمضان على الهاشتاق بنشر فيديو يجمعه بعدد كبير من محبيه في الشارع وكتب ساخراً: "الحمد لله قاطعوا محمد رمضان تريند رقم واحد.. وأنا فعلا هدومي اتقطعت في الشارع".

وكان اللاعب المصري السابق عماد متعب كشف عن استبعاد رمضان من إحياء حفل مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك المقررة في أبوظبي الخميس المقبل.





وتعود تفاصيل الأزمة بين الفنان محمد رمضان والطيار الموقوف إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما نشر "رمضان" فيديو من داخل كابينة القيادة بالطائرة أثناء سفره إلى السعودية، وكتب: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"، وأمسك بعض الأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة، الأمر الذي فجر أزمة وعاقبت وزارة الطيران المدني أبواليسر بالحرمان من عمله مدى الحياة.

ويأتي قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، بعد أقل من 24 ساعة من إصدار "شاكر" بيان انتقد خلاله أغاني المهرجانات ومطربيها، مؤكدا أنهم آباء شرعيون للانحدار الفني والأخلاقي في المجتمع، مشيرا إلى أنه وأعضاء مجلس النقابة سيعيدون النظر في كل تصاريح الغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.

وكان المطربان الشعبيان حسن شاكوش وعمر كمال، قدما الاعتذار إلى الشعب المصري عن لفظ "خمور وحشيش"، الذي جاء ضمن أغنيتهما "بنت الجيران"، خلال حفل عيد الحب الذي أقيم داخل ستاد القاهرة.

وأشار الثنائي خلال فيديو نشراه عبر حسابهما على "فيسبوك" إلى وقوع خطأ غير مقصود، بعد أن تم تسليم "ذاكرة إلكترونية" تحمل نسختين من الأغنية، الأولى التي تتضمن لفظ "خمور وحشيش"، والثانية تم حذف الكلمتين منها، مشيرين إلى أنه "للأسف تم تشغيل النسخة القديمة من الأغنية عن طريق الخطأ مما تسبب في الأزمة".

وقال حسن شاكوش إنه قدم وعدا لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بتغيير كوبليه "خمور وحشيش" لكي يسمع الشعب المصري كلمات طيبة لا يوجد بها أي شيء خارج، ولكن الأمر كله محض خطأ غير مقصود، مؤكدا اعتذاره وزميله، وخشيتهما من صدور قرار الإيقاف من قبل نقابة الموسيقيين.