جاستن بيبر: كنت "طائشا" خلال علاقتي بسيلينا غوميز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترف النجم العالمي جاستن بيبر بأنه كان طائشا أثناء مواعدته للمغنية سيلينا غوميز، مشيرا إلى أنه كان يتألم من علاقتهما عندما بدأ علاقته العاطفية مع عارضة الأزياء هايلي بالدوين.

أضاف جاستن، البالغ من العمر 25 عاما والذي تزوج من هايلي في عام 2018، عندما أخبرها في البداية أنه لن يكون مخلصا، لأنه مايزال يتعامل مع عدم التسامح من العلاقة السابقة.

وكشف المغني أنه أخبر هايلي: "اسمعي، مازلت متألما جدا ومازلت أحاول اكتشاف طريقي، وأنا لست مستعدا لتقديم أي التزام لك بأي طريقة، ولا أريد أن أقول شيئا وافعل العكس".

وأضاف أنه كان صادقا معها منذ البداية، وردا على سؤال حول ما الذي كن يؤلمه في ذلك الوقت، أجاب: "أعتقد أنني قد تأثرت للتو من علاقتي السابقة".

لكن النجم الكندي المولد، أضاف أن هايلي غيّرت الأمور بالنسبة له، وأن رؤيتها تتألم جعله يغيّر سلوكه، وقال:" شعرت أنها كانت تحترمني في ذلك الوقت وكان لدي الكثير من الاحترام لها، ولذا فإنني لا أريد أن أقول شيئا، ثم تراني أفعل شيئا آخر".

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ويأتي ذلك بعد أن اعترفت سيلينا، 27 عاما، بأنها كانت ضحية "سوء المعاملة العاطفية" أثناء مواعدة جاستين.

وقالت: "أشعر أنني كنت ضحية لبعض الإساءات خلال العلاقة"، وعندما سألها الصحفي عما إذا كانت تشير إلى "سوء المعاملة العاطفية"، أجابت غوميز بالإيجاب.

كان قد تطرق جاستن أيضا إلى زواجه من هايلي بالدوين، قائلا:" لقد حصلت على أفضل زوجة في العالم، إنها تدعمني كثيرا، يشرفني حقا أن أكون زوجها.. هذا هو الألبوم الذي كتبته في السنة الأولى من زواجنا، لذا فهو جديد، يوجد الكثير لتعلمه عن الالتزام وبناء الثقة والأساس، وأنا أتطلع إلى مواصلة بناء وصنع الموسيقى التي سوف تعكس ذلك".

فضلا عن ذلك، تحدث بيبر عن المغنية الأمريكية، بيلي إيليش، وقال:"إنها مجنونة ونجمة كبيرة"، ثم تحدث عن شعوره بمشاهدتها تمر بنفس المواقف التي مرت عليه، حيث إن كليهما نشأ في دائرة الضوء وأصبح مشهورا بين عشية وضحاها.

وأضاف بيبر بكلمات عاطفية :"لا نعرف أبدا عدد الفرص التي سنحصل عليها مع أي شخص، أردت فقط أن أكون جيدا وأشعر بالتأكيد بحمايتها، لقد كان الأمر صعبا بالنسبة لي، لأنني كنت شابا وكوني في عالم الترفيه ولا أعرف من أين أتجه، والجميع كانوا يرونني حبهم ولكن ظاهريًا، لذلك أريدها أن تعرف أنها تستطيع الاعتماد علي".