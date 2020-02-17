أنباء عن فسخ عقد تامر عاشور مع المنتجة سارة الطباخ

كشف مصدر لـ صدى البلد، إنه هنالك بوادر لفسخ عقد الفنان تامر عاشور، مع المنتجة سارة الطباخ، مشيرًا إلى أن كل منهما قام بإلغاء متابعة الأخر عبر الحسابات الرسمية الخاصة بهما على تطبيق "الأنستجرام".

كما الغت المنتجة سارة الطباخ متابعتها للفنان تامر عاشور، من حساب الشركة الخاصة بها "Earth production"، كما حذف تامر كون سارة، المسؤله عن إدارة أعماله من المعلومات المتواجدة داخل حساب الانستجرام الخاص به.

بينما غابت سارة الطباخ، عن حفل تامر عاشور الأخير، الذي قام بإحيائه مؤخرًا إحتفالًا بعيد الحب

يذكر أن أعلنت غرفة صناعة السينما المصرية انتهاء الخلاف بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، بعد شهور من المشاكل بينهما حيث تم ذلك اليوم في جلسة جمعت رئيس لجنة الشكاوى المنتج صفوت غطاس والمستشار القانوني للغرفة حسين هلال، والمدير التنفيدي للغرفة سيد شقرة والمنتج محسن علم الدين.

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