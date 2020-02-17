شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Fantasy Island يقترب من تحقيق تكلفة ميزانيته بعد يومين من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الرعب Fantasy Island، الذى طرح تزامنا مع عيد الحب يوم 14 فبراير الجارى، أن يحقق إيرادات تصل إلى 5 مليون و 400 ألف دولار، في 2784 دار عرض أمريكية، إلى الان، مما يعنى أن العمل يقترب من تحقيق تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 7 مليون دولار أمريكى، والعمل من إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعة و 50 دقيقة.

فيلم Fantasy Island من بطولة ماجي كيو، لوسي هيل، بورتيا دوبليداي، مايكل بينيا، مايكل روكر، كيم كوتس، شارلوت مكيني، ريان هانسن، باريسا فيتز هينلي، إيفان إيفاجورا، روبي جونز، أوستن ستويل، جيمي أو يانج، جوران د، نيك سلاتر.

ويدور فيلم Fantasy Island الجديد، حول السيد روارك الغامض، الذى يجعل الأحلام السرية لضيوفه المحظوظين تتحقق في منتجع استوائي فاخر، ولكنه بعيد المنال، وسيحتاج منهم القيام ببعض الأشياء لتحقيقه، ولكن عندما تتحول الأوهام إلى كوابيس، يتعين على الضيوف حل لغز الجزيرة من أجل الهروب، والحفاظ على حياتهم.

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فيلم Fantasy Island الجديد من إخراج جيف وادلو، الذى شارك في التأليف مع جيليان جاكوبس، وكريستوفر روش.

كما قامت شركة سونى، بتغيير موعد طرح فيلمها الجديد Uncharted، من 18 ديسمبر من العام الجارى، إلى 5 مارس من العام المقبل 2021، العمل الجديد الذى سيقوم ببطولته توم هولاند، وسيقوم بإخراجه روبن فلايشر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، وتم ذلك بعد حوالى الأسبوعين من إعلان موعد طرح الفيلم النهائي.

واجه فيلم Uncharted الجديد، العديد من التغييرات منذ الإعلان عن العمل على العمل الجديد، والذى يدور حول لعبة فيديو PlayStation، وسيقوم كل من Rafe Judkins وفريق Iron Man المكون من Art Marcum & Matt Holloway، بكتابة سيناريو الفيلم الجديد.