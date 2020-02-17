المبايعة فيلم قصير يحارب العنصرية ضد المسلمين فى إيطاليا

الإثنين 17 فبراير 2020

انتهى المخرج جان فرانكو من تصوير فيلم "المبايعة"، وهو فيلم قصير يواجه الأفكار الخاطئة تجاه المساجد والمسلمين، ويحارب العنصرية تجاه الأجانب المسلمين.



تدور أحداث الفيلم فى إيطاليا حول مصنع كبير أغلق لظروف الحالة الاقتصادية، وبالفعل تم عرض هذا المكان للبيع لمدة طويلة ولم يقم أحد بشرائه إلى أن يرى عضو من الجالية المسلمة فى إيطاليا ويدعى الإمام ناصر بأنه مناسب لتحويله لمسجد.

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يذهب الإمام ناصر والمسئولة عن العلاقات العامة للمؤسسة الإسلامية لمقابلة أصحاب المكان للتفاوض والشراء، ليجدوا رجلا وأخته هم أصحاب المكان ليبادر الرجل بالرفض الشديد تجاه هذه الفكرة، وذلك نتيجة فهمه الخاطئ تجاه الإسلام والمسلمين واقتناعه الشديد بأن أى مسلم يمثل الإرهاب، وأثناء الحوار تتدخل السيدة المسئولة عن المؤسسة الإسلامية ويفاجأ بأنها امرأة إيطالية مسلمة محجبة، فتحاول تغيير فكره الخاطئ تجاه الإسلام وتظهر له حقيقة المسلم.

الفيلم من إخراج المخرج جان فرانكو، وتمثيل مارا فريتس وناصر عطا الله وأنجيلا كيارى وكاترينا هاتزيكوس.