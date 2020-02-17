هاني شاكر يفتح النار على محمد رمضان.. ومصطفى كامل يعلق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر، الفنان محمد رمضان، وقال إنه يضرب بكلام النقابة عرض الحائط ويخرج بملابس غير لائقة على المسرح في حفلاته.

وأوضح شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أن رمضان أخذ من النقابة تصريحا واحدا وسيتم إعادة النظر فيه لأن ما يقدمه لا يرضيه هو والجمهور ولا يليق باسم مصر.

وأشار شاكر إلى أن رمضان مضى على إقرار بالمحافظة على آداب وأخلاقيات المجتمع لكنه لم يفعل ذلك.

على الجانب الآخر، علق نقيب المهن الموسيقية، على قرار منع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا، وقال إن قرار منعهم من الغناء نهائي ولا رجعة فيه، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذي قيل في الحفلة العامة باستاد القاهرة.

وأضاف: "مطربو المهرجانات لم يحصلوا على عضوية نقابة الموسيقيين"، لافتا إلى أن ما يقدم على المسرح لا يليق باسم مصر وقرار النقابة نابع من باب المحافظة على تراث مصر من القيم والأخلاقيات.

وأوضح: "دور النقابة هو تقييم الأصوات فقط ولن نعطي تصاريح مرة أخرى لأغاني المهرجانات"، لافتا إلى أنهم لا يقدمون غناء أو طربا بل يقدمون كلمات وأغاني مبتذلة.

وأشار نقيب الموسيقيين، إلى أن الدولة تتجه للمحافظة على أخلاقيات المجتمع من خلال منع هذا الفن من الظهور، مضيفا:"الشعب المصري يستحق فنا أكبر من هذه الأغاني".

من جهته دخل الفنان مصطفى كامل والمرشح السابق لمنصب نقيب الموسيقيين في مصر على خط الأزمة وهاجم كافة أعضاء النقابة ومطربي هذه الأغاني، واصفًا إياها بأنها تُفسد الذوق العام.

وعلقّ مصطفى كامل في تصريحات تلفزيونية قرار الفنان هاني شاكر والخاص بإيقاف مطربي المهرجانات من الغناء تمامًا، فقال إن دور النقابة هو إجازة الأصوات الجيدة للغناء.

وأضاف أن مطربي المهرجانات لجأوا لطريق الرشاوى للحصول على تصاريح بالحفلات مفجرًا مفاجأة قائلًا: "أنا اتقال لي من مطربي مهرجانات إحنا كنا بندفع رشاوى لناس جوه النقابة عشان نشتغل".

وأكد أنه يؤيد وضع ضوابط ومعايير تحكم عمل مطربي المهرجانات مبينًا: "حمو بيكا من انفجاره غلط في هاني شاكر لكنه كان عاوز يقول رسالة إنه اتطلب منه 300 ألف جنيه رشوة عشان يغني".

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ونوّه مصطفى كامل أن حمو بيكا أحيا أكثر من 100 حفلة، متسائلًا: "مين خلاه يغني؟، وللأسف الناس دي دخلت بيتي، بنتي الصغيرة، في 5 ابتدائي بتسمع عمر وبيكا وشاكوش".

وقال:"إن هذا النوع من الفن الهابط والإسفاف دخل بيتي، وفي ناس داخل النقابة معاهم عضوية وأصواتهم أسوأ من حسن شاكوش وعمر كمال، بل هم أفضل، والله صوت شاكوش وعمر كمال أحلى من ناس معاها عضوية النقابة".

وطالب كامل بتنقية جداول نقابة المهن الموسيقية من غير العاملين بها، متسائلًا: "من المسؤول عن إحضار ومشاركة عمر كمال وحسن شاكوش في حفل استاد القاهرة الأخير بمناسبة عيد الحب خاصة أن أغانيهم تحمل كلمات مبتذلة".

بدوره قال مغني المهرجانات الشعبي عمر كمال، صاحب أغنية "بنت الجيران": تشرفت بتلحين أغنية للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وهو يعرفني جيدا"، مشيرا إلى أنه تم حذف الألفاظ المثيرة من أغنية "بنت الجيران" بناء على تعليمات هاني شاكر، لكن عدم التنسيق كان السبب وراء خطأ حفل ستاد القاهرة.

وأضاف كمال أنه مطرب نقابي ومتلزم بتسديد رسوم النقابة، متابعا "حال منعنا من الغناء سنتعرض لضرر كبير جدا من هذا القرار وبيوتنا هتتخرب" بحسب قوله.

يذكر أن توضيح شاكر جاء بعد ساعات من الجدل الذي أثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش" وغيرها من المصطلحات المرفوضة.

وعلى إثر ذلك اتخذت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، اليوم الأحد، إجراء حاسما ضد مطربي المهرجانات الشعبية، ونبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية بعدم التعامل معهم.

وجاء في بيان النقابة: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".

وصرح شاكر، في وقت سابق أن مجلس النقابة سوف يعيد النظر في كافة التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع، مؤكدا رفضه لما حدث مؤخرا من تجاوز بالألفاظ في حفل استاد القاهرة والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري.