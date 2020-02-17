شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلا غنائيا بأربيل العراقية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لحفل غنائي بمناسبة عيد نوروز، يوم الجمعة الموافق 20 مارس المقبل، في دولة العراق وتحديد بمدينة أربيل، ومن المقرر أن تقدم إليسا عددا من أبرز أغانيها من بينها "إلى كل اللي بيحبوني"، و"كرهني"، و"أنا وحيدة"، و"نفسي اقوله"، و"مكتوبة ليك" وغيرها من الأغاني.

وكانت الفنانة إليسا قد أحيت الجمعة الماضي حفلا بمناسبة عيد الحب في القرية العالمية بدبى، وقدمت إليسا خلال حفلها الغنائي، باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: «سلملي عليه، أسعد وحدة، يا مرايتي، هخاف من ايه»، وغيرها من الأغاني، أطلت إليسا على جمهور حفلتها بفستان أخضر أنيق، وقدمت وصلة غنائية أمتعت بها جمهورها، الذين تفاعلوا بالصيحات والتصفيق والرقص طوال فقرات الحفل.

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على صعيد آخر، انتهت المطربة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقي مصرى.

وطرحت إليسا، في شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.