شكرا لقرائتكم خبر عن جيم كارى يحقق 21 مليون دولار بفيلمه الجديد Sonic the Hedgehog والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم المغامرات والحركة Sonic the Hedgehog، إلى 21 مليون دولار أمريكى، وذلك بعد طرحه يوم 14 فبراير الجارى، في 4167 دار عرض في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يصل إلى باقى الدول حول العالم خلال الشهر الجارى، كما أنه من المتوقع أن يحقق الفيلم 65 مليون دولار امريكى، فى أول أسبوع له.

وعلى حسب التوقعات التي نشرت على موقع " variety "، أن فيلم Sonic the Hedgehog، ومن المقرر له تحقيق ما بين 40 إلى 45 مليون دولار، في الافتتاحية، وتوقعت شركة Paramount Pictures، أن العمل من الممكن ان يتخطى افتتاحية فيلم Detective Pikachu، العام الماضى التي وصلت إلى 54 مليون دولار أمريكى، في ثلاثة أيام.

وحصل فيلم Sonic the Hedgehog، على تقييم %64 على موقع التقييمات " Rotten Tomatoes "، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

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ويدور فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.

Sonic the Hedgehog أو القنفذ سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو انتجن عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لاكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدور قصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان" Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف الكائن، ولكن الكائن قوى جدا ويضرب "سونيك" بقوة، وبعدما يعود "سونيك" إلى وعيه، يجد نفسه فى بعد غريب اسمه "الفضاء الأبيض"، يلتقى فيه الزمان مع المكان بعدما حذف بسبب امتصاص الألوان منه.