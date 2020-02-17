صور| سلاف فواخرجي "بدوية" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت سلاف في الصور بإطلالة بدوية، ومكياج مناسب مع إطلالتها، ونالت الصورة إعجاب جمهورها. وانتهت فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع النجم حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم. والمسلسل من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح. وشاركت سلاف فواخرجي مؤخرا في بطولة المسلسل السوري "هوا أصفر"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة يوسف الخال.

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