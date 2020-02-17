شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لوك جديد لـ كمال أبورية فى "مالا يعرفه الرجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان كمال أبورية، تصوير أول مشاهده في الحكاية الأولى من مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، بعنوان "أهل موسي"، في إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية أكتوبر، وننشر صورة من كواليس العمل تجمع بين كل من الفنان كمال أبورية، ومؤلف محمد محرز، ومخرج محمد أسامة، وكشفت الصورة عن اللوك جديد أبورية الذي يظهر به فى أحداث المسلسل.

الحكاية الأولى من مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، وتحمل الحكاية اسم "أهل موسى"، والحكاية من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، والعمل يعد شراكة إنتاجية بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



كمال أبورية ومحمد محرز ومحمد أسامة

ويشارك فى بطولة الحكاية، كل من وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد درويش، ومحمد العمروسى، وفتحي سالم، ورضوى جودة.

مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" قصة يسرى الفخرانى، ولكل قصة كاتب ومخرج وأبطال مختلفين، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامرعشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمر عبد الحليم.

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مؤلف محمد محرز ومخرج محمد أسامة

المسلسل تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدورفى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

يشار إلى أن أخر أعمال كمال أبورية مسلسل "بركة" والتى تم عرضه في شهر رمضان الماضي ، من بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.