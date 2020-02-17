الوجه الآخر لحياة سيلفستر ستالون.. نشأة فقيرة وزيجات فاشلة

استطاع الممثل الأمريكي سلسفستر ستالون تحقيق شهرة واسعة بفضل دور الملاكم روكي بالبوا، من سلسلة أفلام Rocky "روكي"، إضافة إلى دوره في سلسلة أفلام Rambo "رامبو"، هذه الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وحولت "ستالون" إلى أسطورة فنية في هوليوود.

رغم أن كثيرين قد يحسدون "ستالون" على نجاحه، لكن الحقيقة أن حياة الممثل كانت أبعد ما يكون عن السهولة والسلاسة، إذ مٌني الممثل بمصائب كثيرة منذ ولادته وحتى الآن.

موقع "تشييت شييت" الأمريكي يتناول في التقرير التالي بعض المآسي في حياة الممثل سلفستر ستالون.



نشأة فقيرة





وٌلد "ستالون" في مدينة نيويورك عام 1946، وأثناء الولادة اختبرت والدته تعقيدات طبية، أدت إلى ولادة "ستالون" بعصب ميت على وجهه، وهو السبب في مظهر وجهه بهذه الصورة التي كانت السبب في شهرته.

خلال نشأة "ستالون" لم يتوافق والداه معا؛ فانفصلا في سن مبكرة، واضطر أن يعيش في دار تبني لبعض الوقت، وبسبب معاناته هذه لم يكن "ستالون" تلميذا جيدا في المدرسة، وتعرض للطرد من أكثر من مدرسة بسبب مشاكل في سلوكه.



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فشل في الحصول على حقوق ملكية "روكي"





رغم معاناة الطفولة نجح "ستالون" في تغيير حظه بعد دخوله عالم الفن في هوليوود، وحصوله على دور "روكي"، الشخصية التي ابتكرها، إلا أنه لم يحصل على حقوق ملكيتها.

صرح الممثل لموقع "فارايتي" الأمريكي، أنه لا يملك حق التصرف في سلسلة "روكي" رغم أن كل حرف في القصة وكل خطأ إملائي كان من صنعه هو.

اعترف "ستالون" أنه جنى أموالًا كثيرة من سلسلة "روكي"، إلا أنه كان منزعجًا بشدة أنه لا يمتلك حقوق تملك العمل أو التصرف فيه بأي شكل، رغم أنه من ابتكاره في الأساس.



زيجات فاشلة





يحظى الممثل سلفستر ستالون بمسيرة فنية مذهلة، إلا أن حياته العاطفية على النقيض تمامًا، عام 1974 تزوج الممثلة ساشا كزاك، والتي ساعدته في كتابة سيناريو فيلم "روكي"، ورغم إنجاب الزوجين ولدين، إلا أنهما انفصلا عام 1985.

في العام نفسه، تزوج عارضة الأزياء بريجيت نيلسون، إلا أنهما تطلقا بعدها بعامين، وواجهت العارضة اتهامات بأنها تبحث عن أموال "ستالون".

عام عام 1997، تزوج عارضة الأزياء جنيفر فلافين، وأنجب منها 3 بنات.



تجارب مريرة

مر "ستالون" بتجارب حزينة مع أبنائه، إذ تم تشخيص أحد أبنائه بمرض التوحد في سن صغيرة، في حين توفي ابن آخر في عمر الـ36، إضافة إلى إصابة إحدى بناته بمشاكل في القلب منذ صغرها اضطرتها لخوض عمليات قلب مفتوح أكثر من مرة.



