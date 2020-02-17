شكرا لقرائتكم تعليقاً على سجال محمد رمضان والكابتن.. "الطيران": لا تراجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وزارة الطيران المدني المصرية أنه لا تراجع عن سحب رخصة الطيار صاحب الواقعة المعروفة مع الفنان محمد رمضان.

في التفاصيل، صرح الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري في بيان رسمي، الخميس، بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين (يقصد بها محمد رمضان)، داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، فقد قامت سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المختصة في حينه بإجراء تحقيق دقيق للتأكد من الواقعة وملابساتها.

وأضاف أنه ووفقاً لما ورد بنتائج التحقيق، وبعد اعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة ذلك لقانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد مدة عام.

كما أعلن أن القرار يأتي من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها.

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يشار إلى أن الواقعة التي جرت قبل شهور وأثارت جدلا كبيرا في مصر قد عادت للأضواء مجددا بعد اعتراف الطيار بتخلي الفنان محمد رمضان عنه وتسببه في تشريده وضياع مستقبله.

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بالمقابل، نشر رمضان فيديو آخر كشف فيه عن مطالبة الطيار بالحصول على ما يقرب من 9.5 مليون جنيه لتسوية الأزمة، قبل أن يقوم بحذف الفيديو.

بدوره، قال الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الواقعة لـ"العربية.نت"، إنه فقد رخصته الخاصة بالطيران، وبالتالي لن يستطيع أن يحلق بالطائرة سواء داخل مصر أو خارجها، لأن العقوبة الموقعة عليه تحرمه من الطيران بشكل نهائي.

وذكر أن القصة بدأت بعدما التقط رمضان فيديو له داخل قمرة القيادة للطائرة بموافقة قائدها، ثم نشرها على صفحاته على مواقع التواصل، الأمر الذي أدى إلى تدخل الوزارة وسحب رخصة الطيار لمخالفته قواعد السلامة الجوية وقواعد الطيران.