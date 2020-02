شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات حول بدء تصوير Black Panther 2 فى مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الذى نشر على موقع " cbr" أن تصوير الجزء الثانى من فيلم Black Panther ، سيتم في الفترة ما بين مارس ويونيو من العام المقبل 2021، ولم تأكد شركة Fox، الأمر بعد، ومن المقرر أن يتم التصوير في أستراليا، وكانت قد كشفت الشركة عن بدء الإنتاج للعمل منذ أكثر من عام، ولكن تم تأجيله دون سبب واضح لذلك.

وكان قد أعلن مخرج فيلم " Black Panther" ريان كوجلر أن الجزء الثانى من العمل سيطرح في 6 مايو من عام 2022، وكان حقق الجزء الأول من " Black Panther" ، الذى طرح في عام 2018، ومن بطولة تشادويك بوزمان نجاحًا هائلاً عند عرضه لأول مرة، وحقق 700 مليون دولار محليًا و 1.3 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ليصبح ثاني أعلى أفلام مارفل أرباحًا على الإطلاق في تاريخه، ومن بعده الجزء الرابع والأخير سلسلة Avengers، الذى طرح تحت اسم "Avengers: Endgame ".

تم ترشيح الفيلم لسبع جوائز للأوسكار، بما في ذلك أفضل صورة - الأولى لفيلم Marvel superhero - وحصلت على ثلاث جوائز، كما صنع الفيلم أيضًا التاريخ من خلال فريقه الأسود بالكامل، وهم Letitia Wright و Lupita Nyong’o و Forrest Whitaker و Michael B. Jordan و Danai Gurira و Angela Bassett، حسبما نشر موقع " variety".

ومن المقرر أن تشمل أفلام المرحلة الرابعة الأخرى القادمة من شركة مارفل مجموعة من الأفلام منها "Black Widow وسيطرح في 1 مايو من عام 2020، و "The Eternals" في 6 نوفمبر من عام 2020، و "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" في 12 فبراير من عام 2021، و "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" في 7 مايو من عام 2021.