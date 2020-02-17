شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة: ‎سيبو الناس تفرح.. أغانى المهرجانات أصبحت أمرا واقعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن أغانى المهرجانات أصبحت أمرى واقعا، وهناك شريحة كبيرة تستمع إليها فى الأفراح والحفلات، مشيرة أن رفضها وقبولها يرجع إلى الجمهور، وأنه من الصعب تخيل الهجوم بهذا الحجم.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة ، من خلال فيديو عبر حسابها على انستجرام:"مش قادرة أتخيل كل ذلك الهجوم على شخص مطرب اسمه حسن شاكوش، يغنى أغانى مهرجانات ، نحن أمام واقع موجود، ونسبة كتيرة تسمع تلك الأغانى، وليس هناك فرح ولا حفلة في مصر على فكرة إلا لازم تلاقى فيها أغانى حسن شاكوش أو أغانى المهرجانات.

وأضافت: "والناس مبسوطة وتحس إن ده سعادتها وإن ده فرحها فعلا .. أختلف أتفق تحب أغانى المهرجانات تكرهها ولكن الحقيقة ..صعب جدا الوصول لدرجة الهجوم بتلك الطريقة والمنع والتصاريح والكلام على أنهم أخدوا فلوس أد أيه.. خلو كل واحد في حالة يا جماعة وصلنا إلى مرحلة بنحقد فيهاشخص جايله خير ورزق".

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يشار إلى أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.