بالصور.. بسمة بوسيل أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وتشارك "بوسيل" زوجة الفنان تامر حسني، في أسبوع لندن للموضة، الذي انطلق يوم الجمعة الماضية، ويستمر حتى الثلاثاء القادم.

وعلقت: "مود أسبوع لندن للموضة"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن بسمة بوسيل شاركت منذ عامين بعرض أزياء خاص، في أسبوع الموضة بلندن، بحضور زوجها الفنان تامر حسني.

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