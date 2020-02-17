محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:
منعت شرطة السياحة، مغني المهرجانات عمر كمال، من المشاركة بإحياء حفل زفاف بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، في أول تطبيق لقرار نقابة المهن الموسيقية، منع مشاركة مطربي المهرجانات بأى حفل.
وقال المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية "طارق مرتضي"، إن الفنان هاني شاكر توجه بالشكر إلى شرطة السياحة لتنفيذها القرار الصادر من النقابة، والذى طالب كافة الجهات المعنية، منع مطربي المهرجانات من المشاركة في أى حفل.
كان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر بياناً، طالب فيه المنشآت السياحية منع مطربي المهرجانات من المشاركة في الحفلات.
كانت هذه تفاصيل خبر أول الضحايا.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من الغناء بأحد الفنادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.