أول الضحايا.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من الغناء بأحد الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

منعت شرطة السياحة، مغني المهرجانات عمر كمال، من المشاركة بإحياء حفل زفاف بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، في أول تطبيق لقرار نقابة المهن الموسيقية، منع مشاركة مطربي المهرجانات بأى حفل.

وقال المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية "طارق مرتضي"، إن الفنان هاني شاكر توجه بالشكر إلى شرطة السياحة لتنفيذها القرار الصادر من النقابة، والذى طالب كافة الجهات المعنية، منع مطربي المهرجانات من المشاركة في أى حفل.

كان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر بياناً، طالب فيه المنشآت السياحية منع مطربي المهرجانات من المشاركة في الحفلات.