هكذا احتفلت نسرين طافش بالقضاء على الإرهاب في حلب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
احتفلت الفنانة نسرين طافش، بخلو حلب بسوريا من الإرهاب، وذلك عبر حسابها على"إنستجرام".
ونشرت نسرين، صورة تحمل علامة النصر، مدون عليها عبارة حلب خالية من الارهاب، وعلقت: "السلام لأوراح الشهداء والأبرياء اللي فقدناهم ورجعتي يا حلب.. بعد سنين وجع ورح تصيري أقوى وأحلى ونرجع نفرح على أرضك الطاهرة مع ناسك الطيبين اللي بتلبقلهون الحياة".
وأضافت: "حلب مسقط رأسي.. الحمدلله على السلامة يا عشقي الأول".
يذكر أن، الجيش السوري استعاد معظم المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في محافظة حلب شمالي البلاد، محرزا تقدما كبيرا هناك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية، أمس الأحد.
كما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش السوري حررت على دفاعات عدة مناطق في غرب وشمال حلب.
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