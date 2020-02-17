فيديو وصور| نجوم الفن يحتفلون بمئوية فريد شوقي بباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد كبير من الفنانين، على إحياء مئوية الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، أثناء تواجدهم في باريس بفرنسا.

وكان من بين الفنانين الهام شاهين وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقي وليلى علوي والإعلامية بوسي شلبي، والمؤلف مدحت العدل، وخالد سليم الذي قدم عدد من الأغاني بالاحتفالية.

كما حضر، المنتج الكبير جمال العدل، والفنانة كندة علوش، والمخرج شريف مندور، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والموسيقار هاني مهنى، والملحن عمرو مصطفى، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة والسيناريست تامر حبيب.

وكان عدد من نجوم الفن، قد سافروا لفرنسا للمشاركة فى مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذي تقام فعالياته من يوم 16 فبراير ويستمر حتى 19 من الشهر الجارى، داخل معهد العالم العربى بباريس بحضور 50 من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية.

يذكر أن، أيام القاهرة للدراما العربية تنظمه"جمعية ثقافة بلا حدود" في دورتها الأولى، والتى تحمل عنوان دورة "مئوية فريد شوقى".