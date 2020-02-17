تفاصيل إجتماع اسماعيل مختار مع إيهاب فهمي وإدارة القومي الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

عقد الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعًا اليوم الأحد، مع الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، والفنان محمد رضوان، والفنان خالد عبد السلام نائبي مدير الفرقة و ذلك بمقر المسرح القومي بالعتبة.

وأوضح إسماعيل مختار، خلال الاجتماع رؤية البيت الفني للمسرح لفرقة المسرح القومي وتوجهاته لأحد أعرق الفرق المسرحية في مصر و الوطن العربي، لدراستها و وضعها في سياقها الأمثل بالعملية الإنتاجية ،حيث تضم هذه التوجهات آلية انتاج الفرقة ما بين العروض الجديدة و التي تقدم قمم المسرح المصري من الكتاب و المخرجين لنصوص مصرية أو عالمية، لتقدم الفرقة عرضين مسرحيين جديدين بالعام على الأقل، بواقع عرض للموسم الصيفي و آخر للموسم الشتوي، هذا بالإضافة الى اعادة تقديم عرضين خلال العام من روائع عروض المسرح القومي " ريبرتوار"، وذلك في إطار ميزانية البيت الفني للمسرح.

كما ناقش الإجتماع، الدور التنويري والتعليمي لفرقة المسرح القومي ضمن توجهات البيت الفني للمسرح ، فبالإضافة الى تقديم العروض المسرحية، تقدم عروض صباحية للطلاب من دارسي المسرح والمتخصصين بل ولطلاب الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى مشروع "القراءات المسرحية"، والذي يقدم ستة قراءات مسرحية لعروض يتم اختيارها من قبل متخصصين لأوجه المسرح المصري والعربي والعالمي، ويتم عرض هذه القراءات في حفلات صباحية للجمهور.

وأكد"مختار"، على ضرورة دراسة كل المشروعات الفنية المقدمة للفرقة بدقة وإخلاص وذلك بدون أي التزام لأصحاب هذه المشروع إلا بعد الرجوع إلى لجنة دراسة المشروعات بالبيت الفني للمسرح، كما أكد على ضرورة العمل على برنامج عروض سنوي، وأيضًا الالتزام بنظام يوازن ما بين رؤية المخرج و متطلبات النص وإنتاج العمل و تسويقه، وبين الحفاظ على فرقة المسرح القومي وطاقتها ومبدعيها، فهم لهم الأولوية، يليهم باقي أعضاء فرق البيت الفني للمسرح ثم أعضاء نقابة المهن التمثيلية وابنائنا من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى تقديم الفرقة للائحة المالية المقترحة لأجور المخرج والممثلين لأعمال العروض المسرحية والقراءات المسرحية ومتابعتها.