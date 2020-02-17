تراند اليوم : حسن شاكوش بعد قرار وقفه: “أبويا ميت وبصرف على أخواتي”

توك شو

علق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، على قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، قائلا: “أي قرار الأستاذ هاني شاكر ياخده فوق دماغي وأنا راضي بأي قرار، ومفيش أي مشاكل وأي قرار ياخده أنا معاه فيه”، متسائلًا عن سبب منعه من الغناء.

وأضاف “شاكوش”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”: “أستاذ هاني طلع في برنامج قبل كده وقال حسن شاكوش نجح، وصوته حلو وعجبني إحساسه”.

ورد عليه أديب بأن الفنان هاني شاكر ألغى نجاحه وقرر إلغاء النتيجة الخاصة بنجاحه في امتحانات الالتحاق بالنقابة.