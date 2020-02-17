عمرو دياب يكشف هدية ينتظرها من دينا الشربيني

الإثنين 17 فبراير 2020

قال المطرب المصري عمرو دياب إن الهدية الحقيقية من الممثلة دينا الشربيني له في عيد الحب هي أن تجعله دائما قادرا على تقديم منتج جيد فنيا.



وسخر من فكرة الوردة الحمراء والبيضاء، قبل أن يقول إنه قدم لدينا الشربني هدية بالفعل، كما يفعل كل المحبين، وكذلك فعلت هي معه، من دون الكشف عن الهديتين.

وأعلن دياب إهداء أغنية "زي مانتي" من ألبومه الجديد، الذي طرحه قبل أيام بعنوان "سهران"، لدينا الشربيني.

وخلال مداخلة لعمرو دياب ببرنامج "الحكاية"،على فضائية "mbc مصر"، تحدث عن نجاح ألبومه الجديد بصورة سريعة، مرجعا ذلك إلى قربه من الجمهور وشعوره طول الوقت أنه لم يفعل شيئًا لهم بعد.

وأوضح دياب أن جمهوره له حق كبير عليه، لذلك بذل جهدا كبيرا فيه كما تعود، لافتا إلى أنه تعاون مع 4 موزعين كبار، وملحنين ومؤلفين بتعدد ألوانهم وأشكالهم، مما دفعه لتقديم 12 أغنية جديدة.

وأضاف دياب، أن فكرة الألبوم هي هدفه وليس السنجل وأنه جاء من مسقط رأسه بورسعيد (شمال شرقي البلاد) لتقديم ما هو مختلف.

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وعلق المطرب المصري على أغاني المهرجانات، قائلا: "إن الساحة الغنائية كبيرة وتحتمل التنوع"، مؤكدا عدم وجود مشكلة له مع هذه النوعية، خصوصا أنه شاهد الكثير على مدار 35 سنة هي عمره الفني تقريبا.

وحول إعلان الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر اعتزاله الغناء، قال دياب إن قمر من أفضل الشعراء خلال العشرين سنة الماضية، ولا يصدق ما نشره عن الاعتزال.

وشدد على أن أغنياته القديمة مع أيمن بهجت لا تزال ترددها الألسن حتى الآن، ولا يمكن أن يغادر الساحة الغنائية بهذه البساطة.

يذكر أن عمرو دياب اعترف بحبه للممثلة المصرية دينا الشربيني، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، مساء الجمعة، بالتزامن مع عيد الحب بعد سنوات من الشائعات التي دارت حول علاقتهما.

ونشر دياب (58 عاما) صورة تجمعه بدينا الشربيني (34 عاماً) في أحد المطاعم، معلقاً عليها Happy Valentine's Day، أنه أهدى إليها أغنية "زي مانتي" من ألبومه الجديد، الذي طرحه قبل أيام بعنوان "سهران".