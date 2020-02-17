شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة من 6 سنين.. ناهد السباعى تحيى ذكرى وفاة شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحييت الفنانة ناهد السباعى ذكرى السادسة لوفاة شقيقها فريد المرشدى، وسط دعوات من جمهورها، حيث نشرت صورا لشقيقها فريد المرشدى، وعلقت قائلة:" زى النهاردة من 6 سنين ولسه زعلانة وبتوحشنى كأنه امبارح .. اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.. • اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".



ناهد السباعى

يذكر أن الراحل فريد المرشدى نجل المنتجة ناهد فريد شوقى وحفيد الفنان الكبير الراحل فريد شوقى وخالته هى الفنانة رانيا فريد شوقى، وهو الأخ غير الشقيق للفنانة ناهد السباعى، وكان متزوجا من الفنانة سوسن بدر قبل زواجه من داليا البحيرى والتى انفصل عنها بعد أن أنجبا طفلتهما "قسمت".

وفى وقت سابق، انضمت الفنانة ناهد السباعي إلى فريق عمل مسلسل "النهاية" الذى يخوض به الفنان يوسف الشريف السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى.

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة بطل المسلسل لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.