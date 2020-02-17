شاهد.. نسرين طافش مع قطتها حب ودلع!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 02:58 صباحاً - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش مقطع فيديو جديد لها مع قطتها فندي وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي تلهو مع قطتها وعلقت كاتبة “حبي الحقيقي فندي”. يذكر ان نسرين طافش معروفة بحبها للقطط ودائما ما تنشر مقاطع مصورة لقططها. Advertisements من ناحية اخرى، عبرت نسرين طافش عن سعادتها بالانباء عن تقدم قوات النظام السوري في حلب ونشرت صورة لعلامة النصر وكتبت: “السلام لأوراح الشهداء و الأبرياء اللي فقدناهم و رجعتي يا حلب .. بعد سنين وجع و رح تصيري أقوى و احلى و نرجع نفرح على ارضك الطاهرة مع ناسك الطيبين اللي بتلبقلهون الحياة ♥️???????????? حلب مسقط راسي الحمدلله على السلامة يا عشقي الأول”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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