منع مطربي المهرجانات من الغناء في مصر

الإثنين 17 فبراير 2020

أصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية المصري، قرارا بمنع جميع مطربي المهرجانات من الغناء داخل المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات.



وجاء نص القرار من نقابة المهن الموسيقية في صورة تنبيه موجه إلى جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع ما يطلق عليهم "مطربو المهرجانات".

وحذر القرار المخالفين من اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إصدار "شاكر" بيانا، انتقد خلاله أغاني المهرجانات ومطربيها، مؤكدا أنهم آباء شرعيين للانحدار الفني والأخلاقي في المجتمع، مشيرا إلى أنه وأعضاء مجلس النقابة سيعيدون النظر في كل تصاريح الغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.

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وكان حسن شاكوش، قدم رفقة زميله عمر كمال، الاعتذار إلى الشعب المصري عن لفظ "خمور وحشيش"، الذي جاء ضمن أغنيتهما "بنت الجيران"، خلال حفل عيد الحب الذي أقيم داخل ستاد القاهرة.

وأشار الثنائي خلال فيديو نشراه عبر حسابهما على "فيسبوك" إلى وقوع خطأ غير مقصود، بعد أن تم تسليم "ذاكرة إلكترونية" تحمل نسختين من الأغنية، الأولى التي تتضمن لفظ "خمور وحشيش"، والثانية تم حذف الكلمتين منها، مشيرين إلى أنه "للأسف تم تشغيل النسخة القديمة من الأغنية عن طريق الخطأ مما تسبب في الأزمة".

وقال حسن شاكوش إنه قدم وعدا لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بتغيير كوبليه "خمور وحشيش" لكي يسمع الشعب المصري كلمات طيبة لا يوجد بها أي شيء خارج، ولكن الأمر كله محض خطأ غير مقصود، مؤكدا اعتذاره وزميله، وخشيتهما من صدور قرار الإيقاف من قبل نقابة الموسيقيين.

وقال عمر كمال إن فرقة حسن شاكوش تم منعها من الغناء في أحد الأفراح بأحد الفنادق الكبيرة، بعد أن تم احتجازها، وتحذيرها من الغناء في أي مكان، معلنا تخوفه من الوقوع في مشاكل خاصة أن هناك تعاقدات والتزامات بحفلات داخل وخارج مصر.

وكانت أزمة كبيرة وعاصفة قوية من النقد قد تلت حفل عيد الحب في استاد القاهرة عقب ظهور الأغنية التي قدمها حسن شاكوش وزملاؤه، محتوية على الألفاظ الخارجة عن المألوف في الأغنيات، مما دفع نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر لأصدار بيان أكد فيه إعادة النظر في كل التصاريح الممنوحة لمطربي المهرجانات، وعلى رأسهم حسن شاكوش وزملاؤه.