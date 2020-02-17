شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الفجيرة الدولى للفنون بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى حجاج لحفل غنائي يوم الثلاثاء 25 فبراير الجارى في مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، المقرر إقامته بمسرح الكورنيش الرئيسي بدولة الإمارات العربية، ويقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها "خطوة، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش"، وغيرها.

وكان مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هاني محروس.

والأغنية الثانية من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس، والثالثة "بعدك حياتى تمام"، من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسرنور، وتوزيع وسام عبد المنعم، والرابعة "هتزهزه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والخامسة " بناقصه" وهي كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقى لأحمد أمين، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.

والأغنية السادسة " يا مصطفى يا مصطفى" وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أمير محروس، والأغنية السابعة " مجرد بس ما افتكرك" وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الثامنة " يا عم الزعلان روق" وهي من كلمات مصطفي حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هاني ربيع.

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يذكر أن مصطفى حجاج يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعي وجمال الخولى وعنتر هلال، صابر كمال، مدين، ومحمد يحيى وبلال سرور، أحمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد إبراهيم، توما، وسام عبد المنعم وأسامة عبد الهادى.