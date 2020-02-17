شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم بعلم الوصول في دور العرض 26 من فبراير الجاري (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم "بعلم الوصول" على يوم 26 من فبراير الجاري موعدا لعرض الفيلم تجاريا في مصر، وهو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التى حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى.

تدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها و يشارك في بطولة الفيلم "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس ورفل خليل.

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الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة 2018، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.