حسن شاكوش يرد على هانى شاكر: سألتزم بقرار نقيب الموسيقيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المطرب حسن شاكوش، مغنى مهرجان "بنت الجيران"، على الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، قائلًا إنه سبق له أن اجتاز امتحانات النقابة ونجح فيها، وغنى أمام النقيب، الذى أشاد بصوته وادائه.

وقال "شاكوش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، :" سألتزم بقرار نقيب الموسيقيين وراض عنه، ولا يوجد أي مشكلات فى ذلك.. وقد وعدت الفنان هانى شاكر من قبل بتغيير كوبليه خمور وحشيش"، معقبًا: "فوجئت خلال الحفل الأخير بإن النسخة الأخيرة شغالة.. ورحمة أبويا مضيت تعهد بأن أى كلام إسفاف مش هقوله.. يمكننى غناء كل الألوان".

وواصل: " كنت لاعب كورة ومتعلم، وكنان حلم حياتى أن أمثل مصر، ولكن لم يكرمنى الله فى الكرة، وشعرت بذلك خلال الحفل الأخير باستاد القاهرة.. هذا الحفل مش مباراة اعتزال.. وبداية مسيرتى".

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وتابع: "اتظلمت واتبهدلت في الكرة.. ومحدش عارف حاجة.. والدتى تعبانة وبصرف على أهلى وشايلى أخواتى كلهم"، مشيرًا إلى أنه حصل على مقدم حفلات ووقع عقود وشروط جزائية، مستطردًا :" دى أول غلطة.. وأنا مش عارف أعمل إيه؟".