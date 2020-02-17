شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو خالد سليم يحيى فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيا النجم خالد سليم فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية في باريس، حيث نشرت الإعلامية بوسى شلبى فيديو عبر حسابها على إنستجرام يظهر خالد سليم وهو يغني أغنية كوكب الشرق أم كلثوم انساك، ويظهر بالفيديو لحظات وصول السيناريست تامر حبيب وعمرو يوسف وكندة علوش للحفل.

يحضر فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية في باريس، وفدا كبيرا من نجوم الفن والإعلام المشاركين فى المهرجان النجمة يسرا الرئيس الشرفى لأيام القاهرة للدراما العربية، والنجمات ليلى علوى وإلهام شاهين وسمية الخشاب، والنجم خالد سليم وزوجته خيرية هشام، والمنتج جمال العدل وزوجته داليا، والسيناريست مدحت العدل، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365” وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والفنانتين رانيا فريد شوقى، والسورية كندة علوش، والمخرج شريف مندور، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والموسيقار هانى مهنى، والملحن عمرو مصطفى والإعلامية بوسى شلبى والسيناريست تامر حبيب.

وكان فى استقبال ضيوف أيام القاهرة للدراما العربية بباريس اليوم لدى وصولهم إلى فرنسا، الدكتورة عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، والتى قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة، للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما فى الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفى والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

وتنظم أيام القاهرة للدراما العربية "جمعية ثقافة بلا حدود"، لتعلن عن انطلاق الدورة الأولى، والتى تحمل عنوان دورة "مئوية فريد شوقى".

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بوسي ورانيا



بوسي وسمية الخشاب