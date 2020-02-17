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شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر هيدسون تصور المشاهد الأخيرة لفيلم Respect المقرر طرحه بأكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت النجمة العالمية جنيفر هيدسون دورها في احداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم " Respect " ، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر ( 38 عام ) بعدد من الصور خلال تصويرها المشاهد القليلة الأخيرة لسيرة " أريثا فرانكلين " الذاتية و ذلك أمس السبت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .
جنيفر هيدسون
وبمجرد من انتهاء جنيفر هيدسون من تصوير مشاهدها الأخيرة بالعمل ، قررت أن تحتفل بآخر يوم لتصوير " Respect " ، فنشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة لقبعة تحمل اسم الفيلم ، و ذلك اعلانا منها الانتهاء بشكل رسمي من تصوير فيلم " Respect " .
جنيفر هيدسون
و" Respect " يستعرض العديد من الجوانب الخاصة بحياة المغنية أريثا فرانكلين ، و قد اعلن القائمون علي العمل أنه من المقرر أن يتم عرض الفيلم بدور السينما في 9 أكتوبر 2020 بالولايات المتحدة ، و يشارك جنيفر هيدسون بالعمل عدد كبير من النجوم العالمين ، و من أبرزهم فورست وايتيكر و تاتي دونوفان و مارلون وايانز و مارك مارون و ماري جي بليج ، و غيرهم .
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