شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الطباخ تعليقا على الصلح مع محمد الشرنوبى: "هنعوض اللى ضاع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المنتجة سارة الطباخ، تفاصيل حل أزمتها مع المطرب محمد الشرنوبى، موضحة أن "الأزمة استغرقت شهرين فى التحقيقات قبل إصدار قرار بإلزام الشرنوبى بالالتزام بالعقد وتسليم توكيل رسمي والإقرار بأننى وكيله حصرية عن أعماله".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: "محمد الشرنوبى أبدى حسن النية وسلم التوكيل الرسمي كوكيل حصرى، وأجرينا جلسة في حضور المحامين وعدد من المنتجين، وهنشتغل ونعوض الـ 7 أشهر اللى ضيعنا فيهم وقت وضيعنا مجهود اشتغلنا عليه سنين.. هذه الخطوة إيجابية بالوصول للوضع المضبوط والالتزام بالعقود وبدء صفحة جديدة.. وبالتالي الشرنوبى لن يغنى أو يمثل إلا من خلال شركتى وهو أقر بذلك وبناء عليه سلم التوكيلات".

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وتصالح المطرب محمد الشرنوبى مع المنتجة سارة الطباخ، بعد خلاف دام لمدة 7 أشهر، حيث قرر الشرنوبى العودة من جديد لشركة "إيرث برودكشن" المملوكة للمنتجة سارة الطباخ، بعد حل الخلافات التي نشبت بسبب نية الأول فسخ التعاقد مع الشركة، ولكنه تعرض للإيقاف من نقابة المهن الموسيقية ثم الإيقاف من اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما وتم شطب دعواه من المحكمة الاقتصادية، بعد تعسفه في إيجاد أي طريق للعمل سوى العدول عن قراره وقدم توكيلا رسميا لغرفة صناعة السينما الأسبوع الماضي أكد فيه أن سارة الطباخ المنوط بها التوقيع عن كل أعماله واستجابت سارة الطباخ لأعضاء مجلس الغرفة وتم الصلح صباح اليوم بمقر الغرفة بحضور مجلسها.