شكرا لقرائتكم خبر عن "إيه النباهة دى".. مى كساب ترد على شائعة انفصالها عن أوكا بسبب سنجل عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت المطربة مى كساب على شائعات انفصالها عن المطرب أوكا، بعد طرحها أغنية "سنجل في عيد الحب"، بمناسبة عيد الفلانتين، عبر قناتها على موقع يوتيوب، من كلمات علي ومزاج ألحان وتوزيع أوكا.

مى كساب ردت على تغريدة لموضوع إحدى المواقع، التى تساءلت حول انفصالها عن أوكا، قائلة: "إيه النباهة دي ما شاء الله التويتة اللى كاتباها معناها كدة ده إيه الذكاء الخارق ده، وأغنية سينجل اللى هيه كلام ولحن جوزي معناها كدة، ربنا يشفيكم".

وردت المطربة مى كساب على أحد متابعيها الذى علق عن انفعالها من خلال ردها، قائلة: "مع احترامي لرأيك طبعا بس أنا في الآخر إنسانة من لحم ودم بانفعل وبزعل وعندى أهل بيزعلو عشاني ومش هتقدر طول الوقت اتحكم في انفعالاتي عشان فنانة وبرضه أرجع أقولك ذكاء ونباهة تفاصيل الخبر تستحق الرد ده أنا ماغلطتش ولا تطاولت رد استهزاء منى على حجم الخبر".

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مى كساب

وكانت مى كتبت تغريده قائلة من خلالها:" أنا نفسي أقول حاجات كتير قوي قوي قوي قوي خالص جدا يعني بس للأسف ما حدش هيسمع السائد مظلم لطفك يارب أدينا بنحارب وبنعافر والأرزاق على الله".

وطرحت الفنانة مى كساب، أغنية "سنجل في عيد الحب"، بمناسبة عيد الفلانتين، عبر قناتها على موقع يوتيوب، من كلمات على ومزاج ألحان وتوزيع أوكا.

وتتطرق الأغنية إلى الشباب الذين لم تحن لهم الفرصة إلى الارتباط أو الزواج ومشاكلهم في عيد الحب، حيث قالت مى كساب قبل طرح أغنيتها: "السناجل في عيد الحب أغنية مخصوص عشانكم".

وكانت مى كساب طرحت في 2019 ألبومها "أنا لسه هنا" والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.