شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "بنات ثانوى" يستعدون للبدء فى "رابعة جامعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد صناع فيلم "بنات ثانوي" من أجل العمل على فيلم جديد بدأ السيناريست أيمن سلامة والمخرج محمود كمال في وضع ملامحه مؤخراً، وذلك بعدما اتفقا علي أن يحمل الفيلم اسم "رابعة جامعة"، وهو العمل الذي سيتم خلاله تكرار تجربة "بنات ثانوي"، ولكن من جانب مختلف حيث يركز على مشاكل وأزمات البنات في سن الجامعة.

وقد علم الخليج 365 أن الفيلم لا يعد جزءا ثانيا من "بنات ثانوي" مثلما يعتقد البعض، وإنما سيكون بمثابة قصة مختلفة تماماً يسلطوا عبرها الضوء علي مشاكل البنات في سن الجامعة، كما لن يضم الفيلم كافة أبطال "بنات ثانوي" كما تكهن كثيرون.

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"بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات فى الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.

وقد أثبت فيلم "بنات ثانوى" منذ عرضه فى السينمات، أن النجومية ليست المقياس فى شباك التذاكر، حيث استطاعت 5 فنانات شابات هن: جميلة عوض، هدى المفتى، مى الغيطى، هنادى مهنى، مايان السيد، تحقيق ردود أفعال إيجابية منذ طرح الفيلم داخل السينمات، كما نال إشادات من جانب النقاد والجمهور الذي أعرب عن إعجابه بالفيلم في أكثر من مناسبة منذ طرح الفيلم.